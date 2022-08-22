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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 21 серпня.

Завершилася 179 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У Підмосков'ї підірвали машину Land Cruiser Prado, в якій була дочка відомого ідеолога рашизму Олександра Дугіна. Вибух стався у районі селища Великі В'яземи. Дочка Дугіна Дар'я загинула на місці.

- Голова ЗСУ в Кіровоградській області Олександр Наконечний був знайдений мертвим у Кропивницькому. У нього було проникаюче вогнепальне поранення тіла. Подія трапилася близько 22:50 суботи, а труп у квартирі знайшла дружина. Попередньо, Наконечний вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброї.

- "РФ – це архаїчна держава, і вона прив'язує свої дії до певних дат. Росіяни ненавидять нас, тому спробують 23 та 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде у цьому переліку", — сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.

- В Україні ввели нові сигнали повітряної тривоги – Центр протидії дезінформації. Вони виглядають наступним чином: Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки – дзвін в набат. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

- "Україна виконала майже 70% угоди про асоціацію з ЄС", – заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Коротко. Війна. День 179. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник здійснив обстріли із ствольної артилерії районів населених пунктів Мурав’ї та Залізний Міст Чернігівської області і Будки та Іскрисківщина Сумської області.

За наявною інформацією ворог, закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Прудянка, Нове, Руськи Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Краснопілля, Червоного і Долини. Ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів. Провів розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов. Намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, зазнав втрат та відступив.

На Краматорському напрямку противник продовжив обстріли неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку задіяв різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини і Кодеми та авіацію — біля Зайцевого, Бахмута і Соледара. Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив.

На Авдіївському напрямку ворог використав ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка та Піски. Завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Водяного і Красногорівки. Невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак — Опитне, відійшов. Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка. З втратами відступив.

На напрямку Лозівський – Піски підрозділи противника мають частковий успіх.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював території в районах Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара. Задіяв авіацію для удару поблизу Новомихайлівки. Здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Побєда.

На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Червоне та Новосілка.

На Південнобузькому напрямку противник застосовував наявні засоби вогневого ураження для обстрілів військових та цивільних обʼєктів по лінії зіткнення. Завдав авіаударів біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського та Лозового. Наступальними діями намагався просунутися у напрямку Олександрівка — Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки – Благодатне має частковий успіх.

Корабельне угруповання противника в готовності до застосування високоточної зброї утримує п’ять носіїв крилатих ракет морського базування. Просимо бути поміркованими та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!