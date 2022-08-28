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Українець продовжує поповнювати гольову статистику у новому клубі.

У рамках сьомого туру чемпіонату Польщі Ракув у гостях повністю переграв Шльонск із міста Вроцлав із рахунком 1:4.

Цей матч став важливим для українського вінгера Ракува Владислава Кочергіна.

Футболіст вийшов на поєдинок із перших хвилин і зміг у другому таймі, на 47 хвилині, відзначитись голом.

Цей забитий м'яч став для українця першим у Екстраклясі. На 71 хвилині Кочергіна змінив головний тренер на Лопеса.

Відзначимо, що у єврокубках Кочергін вже забивав за Ракув. На його рахунку два голи Астані у двох матчах та гол Спартаку з Трнави.