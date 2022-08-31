Українська команда потрапила до числа несіяних команд у Шляху чемпіонів.
uefa.com
31 серпня 2022, 20:40
Завтра, 1 вересня, відбудеться жеребкування другого раунду жіночої Ліги чемпіонів для сезону-2022/23. Початок о 14:00 за київським часом. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
На попередній стадії турніру Ворскла-Харків-2 змогла обіграти грузинський Ланчхуті (5:0), а потім казахстанський БІІК-Шімкент (2:0).
Українська команда потрапила до числа несіяних команд у Шляху чемпіонів.
Потенційними суперниками українок є: Славія (Чехія), Русенгорд (Швеція), Ювентус (Італія), Санкт-Пельтен (Австрія), Цюрих (Швейцарія), Влазнія (Албанія), Бенфіка (Португалія).
Матчі другого раунду кваліфікації відбудуться 20/21 та 28/29 вересня.
За підсумками жеребкування буде сформовано 12 пар, які проведуть двоматчеві протистояння. Переможці пар зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів.