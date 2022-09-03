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Команда Миколи Костенка здобула перемогу в овертаймі.

Збірна України з пляжного футболу в Катанії у чвертьфіналі відбору Всесвітніх ігор 2023 року обіграла Італію.

Команда Миколи Костенка потрапила до чвертьфіналу, обігравши на груповій стадії Азербайджан (5:4) та поступившись Швейцарії (3:7). "Синьо-жовті" посіли друге місце та вийшли у плей-офф на найкращу команду групи А – Італію.

Незважаючи на статус суперника – восьма команда світового рейтингу, українці одразу ж взялися за справу у матчі. Вже до шостої хвилини "синьо-жовті" вели у два м'ячі завдяки голам Юрія Щериці та Ігора Борсука. За дві хвилини Борсук отримав червону картку.

У другому періоді Україна забила ще два м'ячі у ворота італійців — Щериця оформив дубль, а потім відзначився Ярослав Заворотний. Проте розслабленість у третьому періоді дозволила господарям відбіркового раунду зрівняти рахунок.

В овертаймі українці забили вже на першій хвилині, коли результативним ударом відзначився Андрій Пашко – 5:4.

Таким чином, Україна здобула перемогу та вийшла до півфіналу. Також українці вибороли право на участь в основній стадії Всесвітніх ігор 2023 року в індонезійському Балі.

У півфіналі Україна зіграє проти Іспанії. Гра відбудеться сьогодні, 3 вересня, о 13:15 за київським часом. У другому півфіналі між собою зіграють Португалія та Швейцарія.

Італія — Україна 4:5 ОТ

Голи: Дженовалі, 30, Зурло, 33, Ремеді, 34, Джордані, 35 — Щериця, 4, 20, І. Борсук, 6, Заворотний, 21, Пашко, 37.

Україна: Неруш, Коваленко, І. Борсук, А. Борсук, Корнійчук, Глуцький, Войток, Щериця, Медвідь, Войтенко, Заворотний, Пашко, Левченко, Зборовський.

На 8 хвилині вилучений І. Борсук (Україна).