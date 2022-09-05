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Пропонуємо до вашої уваги цікаву інформацію про зіркових гравців.

Незважаючи на свій зірковий статус, легенди футболу залишаються звичайними людьми, які, як і ми, користуються мобільними гаджетами – дивляться на них серіали та фільми, роблять селфі, грають у ігри, спілкуються тощо.

Однак смаки та вимоги до технологічних девайсів у спортивних знаменитостей різні. Одні вважають, що смартфон – це просто інструмент для спілкування, інші вибирають собі ексклюзивні та наддорогі варіанти, щоб наголосити на своєму статусі. Хто і з якими смартфонами був помічений останнім часом читайте далі.

Неймар

Відноситися до поведінки гравця ПСЖ та бразильської збірної Неймара можна по-різному, але заперечувати його талант було б безглуздо. Недарма бразильця вважають одним із найкращих півзахисників сучасності, який нехай і зловживає симуляціями на полі.

Неймар – один із відданих фанатів Apple, який щороку оновлює свій смартфон до флагманської моделі. Раніше він був не раз помічений із iPhone X, який згодом змінився на iPhone 13.

У цьому Неймар схожий ще на кількох гравців своєї збірної — Марсело Вієйра, який часто з'являвся на публіці з iPhone X, а потім змінив гаджет на флагмана. А також на Фірміно, у якого недавно взагалі був золотий Айфон, який йому зробили на замовлення.

Серхіо Рамос

Іспанський захисник Серхіо Рамос, як і Неймар, віддає перевагу техніку «яблучного» бренду. Однак, як зазначають журналісти, він не женеться за інноваціями та епатажем. Настільки, що до минулого року ходив із восьмим iPhone.

Очевидно, функціоналу не «найсвіжішого» пристрою футболісту цілком вистачало, або він не хотів розбиратися в нових функціях iPhone 12 і 13, яких з моменту виходу iPhone 8s з'явилося чимало.

Цікаво, що аналогічної тактики у виборі гаджетів дотримується легендарний учасник збірної Єгипту Салах, один із топових бомбардирів АПЛ та гравець Ліверпуля. Він теж ходить із «вісімкою».

Мессі та Роналду

Два відомих нападаючих сучасності та негласні конкуренти, Мессі та Роналду, пов'язані рекламними контрактами.

Важко сказати, якими смартфонами вони користуються поза увагою камер, але на прес-конференціях у Мессі, як правило, в руках Huawei, а у португальця – ZTE, бренд, чиєю особою Кріштіано був якийсь час.

Huawei знайшов постійного клієнта в особі ще одного відомого футболіста, гравця збірної Польщі – Левандовського. Однак і з ним у китайського бренду контракт, тож говорити про вільний вибір футболіста було б неправильно.