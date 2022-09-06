Другое

Пропонуємо вам взяти участь в опитуванні щодо майбутнього переможця головного єврокубкового турніру.

У вівторок, 6 вересня стартує груповий етап Ліги чемпіонів, у результаті чого команди будуть битися за вихід у плей-оф, а найсильніші — за перемогу в турнірі.

Пропонуємо вам взяти участь в опитуванні: хто виграє Лігу чемпіонів у сезоні-2022/23?

Так, у вересні назвати чи вгадати переможця вкрай складно, але ви можете спробувати!

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів-2022/23 відбудеться 10 червня наступного року.