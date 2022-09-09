Скандальний спаринг не приваблює лідерів команди.
Гравці Боснії і Герцеговини, getty images
09 вересня 2022, 23:17
Футбольний союз Боснії і Герцеговини оголосив про прийняття пропозиції від російського футбольного союзу щодо товариської гри.
Як повідомляє N1
, провідні футболісти боснійської національної команди відмовилися їхати до Санкт-Петербурга на гру.
Стверджується, що гравці підтвердили цю інформацію у коментарі виданню.
Зазначимо, що УЄФА не заперечує проведенню спарингу між збірними Боснії та Герцеговини та Росії в Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, що у Міралема П'янича навіть не знайшлося слів, щоб прокоментувати те, що утнула Федерація футболу.