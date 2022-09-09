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Скандальний спаринг не приваблює лідерів команди.

Футбольний союз Боснії і Герцеговини оголосив про прийняття пропозиції від російського футбольного союзу щодо товариської гри.

Як повідомляє N1 , провідні футболісти боснійської національної команди відмовилися їхати до Санкт-Петербурга на гру.

Стверджується, що гравці підтвердили цю інформацію у коментарі виданню.

Зазначимо, що УЄФА не заперечує проведенню спарингу між збірними Боснії та Герцеговини та Росії в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що у Міралема П'янича навіть не знайшлося слів, щоб прокоментувати те, що утнула Федерація футболу.