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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 11 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 11 вересня:

Український нападник Роман Яремчук отримав другу найкращу оцінку за свою гру за бельгійський Брюгге в матчі проти Сере.

Форвард каталонської Барселони Роберт Левандовські встановив рекорд швидкості оформлення шести голів у Ла Лізі в XXI столітті.

Досвідчений півзахисник та вихованець каталонської Барселони Серхіо Бускетс вирішив залишити клуб.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.