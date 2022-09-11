Іспанія

Попереднім рекордсменом, з 2018 року, був Андре Сілва.

Барселона у матчі п'ятого туру іспанської Ла Ліги у гостях впевнено обіграла Кадіс із рахунком 4:0.

У цій зустрічі черговим голом у складі "блаугранас" відзначився нападник Роберт Левандовські, який вийшов на заміну. Для поляка цей гол став шостим у п'яти стартових матчах цього сезону у Ла Лізі.

За інформацією OptaJose, це найкращий показник результативності у 21 столітті.

Попередній рекорд утримував форвард Андре Сілва, який у 2018 році забив шість голів у шести стартових матчах Ла Ліги у складі Севільї.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кадіс — Барселона.