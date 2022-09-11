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У поєдинку восьмого туру чемпіонату Бельгії Брюгге в гостях впевнено обіграв Сере з рахунком 2:0.

У цьому матчі вперше у стартовому складі Брюгге вийшов український нападник Роман Яремчук. Форвард провів на полі 74 хвилини та зробив дві результативні передачі.

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив дії українця у 7,8 балів, а найкращим гравцем матчу був автор голу Ганс Ванакен – 8,2 бала.

Український захисник Брюгге Едуард Соболь отримав 7,2 балів.

Після восьми ігор Брюгге набрав 19 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, відстаючи від Антверпена на два бали, але лідер має гру в запасі.