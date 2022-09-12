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Українець переїхав працювати до Естонії.

Ексгравець збірної України Максим Калиниченко призначений головним тренером естонської Левадії, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Договір з Калиниченком укладено до кінця 2023 року з можливістю продовження на дворічний термін.

Нагадаємо, Максим Калиниченко у 2002-2011 роках виступав за національну збірну України, зігравши 47 матчів та забивши сім м'ячів. У клубній кар'єрі Калиниченка були Дніпро, московський спартак та сімферопольська Таврія. 2014 року Максим завершив кар'єру.

До початку повномасштабного вторгнення Калиниченко проживав у росії, але одразу залишив країну після 24 лютого.

Зазначимо, що Левадія йде на другому місці чемпіонату Естонії після 28 турів.