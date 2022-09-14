Другое

31-річний колумбієць може повернутися до Європи.

Півзахисник Аль-Райяна Хамес Родрігес найближчим часом може стати гравцем Олімпіакосу. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сьогодні 31-річний колумбієць прилетить до Греції для медичного обстеження.

Також зазначається, що клуби вже мають усну домовленість про оренду футболіста на один рік.

Нагадаємо, Хамес перебрався до Катару у вересні 2021 року. З того часу він провів 15 поєдинків, у яких забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі.

Зазначимо, що нещодавно Олімпіакос підписав іншого колишнього гравця мадридського Реалу – Марсело.