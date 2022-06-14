30-річний колумбієць має намір виступати у Європі.
Хамес Родрігес, Getty Images
14 червня 2022, 21:10
Півзахисник катарського Аль-Райяна Хамес Родрігес може продовжити кар'єру в чемпіонаті Аргентини. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 30-річного колумбиця зацікавлений Бока Хуніорс.
Діючий контракт Родрігеса розрахований до літа 2024 року.
Проте зазначається, що сам футболіст хоче продовжити виступи у європейському чемпіонаті.
Хамес перебрався до Аль-Райяну у вересні минулого року. За цей час він провів 15 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав сім результативних передач.