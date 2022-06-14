Северная Америка

30-річний колумбієць має намір виступати у Європі.

Півзахисник катарського Аль-Райяна Хамес Родрігес може продовжити кар'єру в чемпіонаті Аргентини. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 30-річного колумбиця зацікавлений Бока Хуніорс.

Діючий контракт Родрігеса розрахований до літа 2024 року.

Проте зазначається, що сам футболіст хоче продовжити виступи у європейському чемпіонаті.

Хамес перебрався до Аль-Райяну у вересні минулого року. За цей час він провів 15 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав сім результативних передач.