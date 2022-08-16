ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Орган довго розглядав справу і нарешті виніс вердикт.

Восени минулого року у матчі збірних Бразилії та Аргентини стався несподіваний інцидент, який спричинив скандал.

Зустріч між провідними збірними Південної Америки тривала буквально кілька хвилин, після чого на полі з'явилися офіційні особи, які мали питання до чотирьох аргентинців з АПЛ — Еміліано Мартінеса, Еміліано Буендії, Джованні Ло Чельсо та Крістіана Ромеро, які порушили правила в'їзду в країну.

Як повідомляє асоціація футболу Аргентини, матч між командами переграно не буде. Федерації футболу сторін визнали свою провину. Аргентинці заплатять 150 тисяч франків штрафу.

Нагадаємо, що раніше ФІФА дискваліфікувала чотирьох гравців збірної Аргентини після зірваної гри із Бразилією. Матч мав бути переграний.