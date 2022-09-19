39-річний іспанець почав керувати грецькою командою з 1 серпня цього року.
Карлос Корберан, ФК Олімпіакос
19 вересня 2022, 09:39
Грецький Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Карлоса Корберана.
Причини розірвання контракту із 39-річним іспанцем не розголошуються.
Зазначимо, що фахівець пропрацював із командою півтора місяці – він очолив колектив 1 серпня.
Під його керівництвом Олімпіакос провів 11 матчів, у яких здобув чотири перемоги, чотири рази зіграв унічию та тричі програв.
Після п'яти турів Олімпіакос набрав вісім очок і перебуває на шостому місці у турнірній таблиці грецької Суперліги.
Раніше повідомлялося, що Олімпіакос хоче запросити Блана на посаду головного тренера.