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39-річний іспанець почав керувати грецькою командою з 1 серпня цього року.

Грецький Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Карлоса Корберана.

Причини розірвання контракту із 39-річним іспанцем не розголошуються.

Зазначимо, що фахівець пропрацював із командою півтора місяці – він очолив колектив 1 серпня.

Під його керівництвом Олімпіакос провів 11 матчів, у яких здобув чотири перемоги, чотири рази зіграв унічию та тричі програв.

Після п'яти турів Олімпіакос набрав вісім очок і перебуває на шостому місці у турнірній таблиці грецької Суперліги.

Раніше повідомлялося, що Олімпіакос хоче запросити Блана на посаду головного тренера.