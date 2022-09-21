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Президент України подякував керівнику УЄФА за підтримку наших спортсменів та непохитну принциповість.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіним. Глава держави висловив солідарність президенту УЄФА в його протидії так званій Європейській Суперлізі.

"У цьому контексті бажаю, щоб настрої, подібні до тих, що стоять за так званою Європейською Суперлігою, були знівельовані, оскільки суть футболу також у надії, солідарності та радості, і це більше, ніж гроші, більше, ніж привілей окремих людей", — ідеться в листі, який за підсумками телефонної розмови було надіслано Александеру Чеферіну від Володимира Зеленського.

Раніше Президент України попросив очільника УЄФА допомоги у звільненні полонених українських спортсменів.