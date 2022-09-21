До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу національної збірної України.
Шотландія — Україна, getty images
21 вересня 2022, 10:09
У перенесеному матчі першого туру Ліги націй між собою зіграють збірні України та Шотландії.
Шотландія Україна: де дивитись матч Ліги націй
Матч пройде на стадіоні Хемпден Парк у Глазго. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.
Для підопічних Олександра Петракова це буде четверта гра у турнірі.
Шотландія Україна: прогноз на матч Ліги націй
У попередніх матчах нового розіграшу Ліги націй Україна здобула дві перемоги, обігравши Ірландію (1:0) та Вірменію (3:0), а потім зіграла внічию з Ірландією з рахунком 1:1.
Онлайн-трансляція матчу
На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу Шотландія Україна. Старт о 21:45 за київським часом.
Також варто нагадати, що після завершення поєдинку Шотландія Україна на нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів протистояння.