Ліга націй

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу національної збірної України.

У перенесеному матчі першого туру Ліги націй між собою зіграють збірні України та Шотландії.

Шотландія Україна: де дивитись матч Ліги націй

Матч пройде на стадіоні Хемпден Парк у Глазго. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

Для підопічних Олександра Петракова це буде четверта гра у турнірі.

Шотландія Україна: прогноз на матч Ліги націй

У попередніх матчах нового розіграшу Ліги націй Україна здобула дві перемоги, обігравши Ірландію (1:0) та Вірменію (3:0), а потім зіграла внічию з Ірландією з рахунком 1:1.

Онлайн-трансляція матчу

На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу Шотландія Україна. Старт о 21:45 за київським часом.

Також варто нагадати, що після завершення поєдинку Шотландія Україна на нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів протистояння.