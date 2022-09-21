Ліга націй

До вашої уваги — пряма трансляція гри команди Олександра Петракова.

У середу, 21 вересня, о 21:45 пройде перенесений матч 1 туру Ліги націй УЄФА між збірними Шотландії та України. Гра пройде у Глазго на стадіоні Гемпден Парк.

За прогнозом букмекерів фаворитами гри є британці. На їхню звитягу можна поставити з коефіцієнтом 2,37. У той же час 3 очки підопічних Петраковаю оцінюються у коефіцієнт 3,25. Нічия — 3,1.

Зазначимо, що тренерський штаб збірної з викликаних гравців не зможе розраховувати на дискаліфікованого Іллю Забарного, а також травмованих Віктора Коваленка і Віталія Миколенка. Останній не дивлячись на це потрапив до заявки на поєдинок.

Онлайн відео матчу Шотландія — Україна

Пряма трансляція матчу головної команди нашої країни пройде в межах інформаційного марафону "Єдині новини". Подивитися його можна буде телеканалах ICTV, Інтер, 1+1 та Суспільне, які транслюються у мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та у мережі цифрового телебачення Т2.

Також поєдинок транслюватиметься у загальному доступі на YouTube-каналі УАФ.

Нагадаємо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція поєдинку "синьо-жовтих".