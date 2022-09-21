Україна

Гравець Миная — про спаринги та майбутні матчі в УПЛ.

Нападник Миная Данило Колесник, який забив гол в спарингу проти Металіста (2:1), прокоментував результат матчу, а також висловився про підготовку команди до матчів УПЛ.

"Чудовий настрій, завжди приємно перемагати. Тепер готуємось до Львова. Добре, коли так складається гра. Перемога – це завжди перемога.

Звитяга навіть у спарингах підіймає настрій. Як на полі, так і всередині колективу у роздягальні покращується мікроклімат. І вже зовсім з іншим настроєм підходиш до тренувань, підготовки до наступної гри в УПЛ.

Голи Львова в УПЛ? Ми на це не дивимось, фокусуємо увагу на своїй грі. Звичайно, розбирали гру суперника і ще будемо це робити. Але у нас свій футбол і ми будемо налаштовуватись і будувати свою гру", — сказав Колесник в інтерв'ю офіційному сайту ужгородців.

Матч Минай — Львів відбудеться 25 вересня о 13:00.