Другое

П’ятиразові чемпіони світу готуються до чергового походу за славетним кубком.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі вже стрімко наближається за футбольним календарем, тож збірні-учасниці майбутнього міжнародного форуму мають пришвидшувати власну підготовку до цього змагання.

Оскільки південноамериканський континент ще не має турніру, подібно до європейської Ліги націй, збірним із цієї частини світу доводиться за класичною схемою підбирати собі суперників за товариськими зустрічами.

Зокрема, національна команда Бразилії продовжила популяризацію своєї країни на європейському ринку, провівши номінально домашній товариський матч проти Тунісу в столиці Франції — на полі стадіону Парк-де-Пренс, що належить Парі Сен-Жермен.

Команда Тіте доволі вдало розпочала зустріч, уже за першу половину стартового тайму забивши два голи, при цьому блискавично відповівши на контрвипад ізбоку суперників.

Уже ближче до перерви перевагу Бразилії за рахунком було збільшено за допомоги дублю Рафіньї та гол Неймара.

У другій половині гри швидкості команд були вже не настільки високі, аби порадувати нас черговими забитими м’ячами, тож бразильці додатково відзначились лише раз.

Бразилія — Туніс 5:1

Голи: Рафінья, 11, 40, Рішарлісон, 19, Неймар, 29, Педро, 74 — Тальбі, 18.

Бразилія: Аліссон — Данілу, Маркіньйос (Ібаньєс, 78), Сілва, Теллес (Лоді, 65) — Каземіро, Фред (Родріго, 79) — Рафінья (Антоні, 65), Неймар, Пакета (Вінісіус, 46) — Рішарлісон (Педро, 46).

Туніс: Дамен — Драгер (Сліті, 81), Бронн, Тальбі, Бен Унес — Шаалелі (Хазрі, 62), Скірі, Лаїдуні (Меджбрі, 90) — Бен Сліман (Валері, 81), Жазірі (Гандрі, 46), Мсакні (Хеніссі, 63).

Попередження: Неймар, Рішарлісон — Жазірі, Лаїдуні, Мсакні.

На 42 хвилині був вилучений Ділан Бронн (Туніс) (грубий фол).