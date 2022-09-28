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Герой поєдинку висловився після тріумфу у відборі на чемпіонат Європи.

Нападник молодіжної збірної України Данило Сікан прокоментував розгромну перемогу над Словаччиною (3:0), яка дозволила нашій команді вийти на Євро-2023 (U-21).

"Налаштувалися як на останній матч. Бо в Жиліні ми програли — 2:3, і словаки нас розізлили. Я їх розумію, вони перемогли в першому поєдинку й у другому так себе не поводили. Вони так не билися. Ми цим скористалися, бо в нас був настрій, і всі хотіли перемогти.

У першому таймі ми добре готували атаки, але нам трохи забракло завершення. Перед другим таймом нам уже сказав Руслан Ротань, що треба грати спокійно, що в нас попереду ще 45 хвилин, і ми цим скористалися та зробили рахунок.

Мій хет-трик? Якщо чесно, не можу сказати. Це збірна, тут хороший настрій, і завжди хочеться забивати за цю країну, бо вона найсильніша.

Ця перемога дорогого варта для України та українського народу, тому що ми будемо представляти свою країну, яка під час війни може прогресувати, вигравати та змагатися на дуже високому рівні", — наводить післяматчевий коментар Данила Сікана Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що Україна U-21 поступилась Словаччині в першому матчі за путівку на ЄВРО-2023, проте змогла виправити ситуацію.