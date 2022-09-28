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Екс-гравець Ліона переїхав на Близький Схід.

Клуб Шабаб Аль-Ахлі з Об'єднаних Арабських Еміратів оголосив про підписання бельгійського захисника Джейсона Денаєра.

27-річний футболіст приєднався до колективу з Дубаї на правах вільного агента і підписав контракт до кінця червня 2023 року.

Останнім клубом бельгійця був французький Ліон, за який Джейсон виступав протягом чотирьох років.



Зазначимо, що влітку Денаєр міг перебратися до Валенсії.

Нагадаємо, що у чемпіонаті ОАЕ також є український слід. Клуб Аль-Айн очолює наш співвітчизник Сергій Ребров, а у його склад виступає Андрій Ярмоленко.