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Деталі угоди із 30-річним швейцарцем не розголошуються.

Півзахисник Пайтім Касамі став гравцем Олімпіакоса, повідомляє прес-служба грецького клубу.

Деталі угоди із 30-річним швейцарцем не розголошуються. За інформацією ЗМІ, угода розрахована до літа 2024 року.

Останнім клубом Касамі був Базель, а раніше він виступав за Сьон, Люцерн, Фулгем, Палермо і Беллінцону.

Також зазначимо, що Касамі вже виступав за Олімпіакос із 2014 по 2017 рік. У Греції він став дворазовим переможцем чемпіонату та одного разу взяв Кубок країни.