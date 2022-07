Колишній нападаючий Атлетико Луїс Суарес розповів про те, що продовжить кар'єру в уругвайському чемпіонаті.

"Я досяг попередньої угоди щодо приєднання до Насьоналя, я не міг сказати про цю можливість раніше. Сподіваюся, що найближчим часом буде вирішено остаточні деталі, щоб офіційно завершити угоду", — сказав уругваєць у відео-звернені.

Суарес в минулому сезоні провів 45 матчів за Атлетіко та забив 13 голів, віддавши при цьому три результативні передачі.

Luís Suárez announces: “I’ve now reached a pre-agreement in order to join Nacional, it was impossible for me to say to this opportunity”. 🚨🇺🇾 #Nacional



“I hope final details will be resolved soon in order to complete the deal officially”.pic.twitter.com/pqJaIabHzg