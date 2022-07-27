Уругвайський нападник висловився про своє майбутнє.
Луїс Суарес, фото getty images
27 липня 2022, 00:10
Колишній нападаючий Атлетико Луїс Суарес розповів про те, що продовжить кар'єру в уругвайському чемпіонаті.
"Я досяг попередньої угоди щодо приєднання до Насьоналя, я не міг сказати про цю можливість раніше. Сподіваюся, що найближчим часом буде вирішено остаточні деталі, щоб офіційно завершити угоду", — сказав уругваєць у відео-звернені.
Суарес в минулому сезоні провів 45 матчів за Атлетіко та забив 13 голів, віддавши при цьому три результативні передачі.
Нагадаємо, що розглядався варіант, коли Луїс Суарес може продовжити кар'єри у складі Лос-Анджелеса.