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Жахливі новини з протилежної частини земної кулі.

Навряд чи на теренах України можна буде легко знайти поціновував футбольної майстерності Індонезії, проте нехай краще новини відповідної теми не шокують увесь цивілізований світ, аніж уболівальникам було б потрібно спостерігати наслідки жахливих подій.

Арема та Пасебея — два футбольні клуби, яких дуже полюбляє місцева публіка, що радо зайняла місця на трибунах під час очного протистояння цих колективів.

Гра на полі стадіону Канджуруханзавершилась перемогою гостей із рахунком 2:3, що дуже не сподобалось прихильникам господарів поля, і в підсумку найбільш активна частина з них опинилась на футбольному полі.

Стражі правопорядку відреагували блискавично, однак при цьому не обійшлось без застосування гранат зі сльозогінним газом, вогнепальної зброї та кийків проти агресивно налаштованого натовпу.

Дії співробітників поліції призвели виключно до ескалації подій, бо 3000 фанатів, які опинились на полі, одночасно стали роботи спроби втекти, у результаті чого 24 людини загинули на місці в тисняві.

Загалом, 127 загиблих та понад 200 поранених — проміжні цифри щодо постраждалих, які були оприлюднені поліцією.

Офіційні особи матчу та місцевої федерації футболу при цьому звинувачують у інциденті самих фанатів, тоді як рішенням було призупинення всіх матчів у країні на тиждень задля проведення розслідування інциденту.