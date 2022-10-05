Другое

Підопічні Ратулутри зазнали болючої поразки.

Після двох звитяг над Лейпцигом і Селтіком у Юнацькій Лізі УЄФА Шахтаря чекав екзамен на стадіоні Альфредо ді Стефано в Мадриді проти грізного суперника — Реала.

"Вершкові" катком пройшлись по "помаранчево-чорним", обігравши з рахунком 6:1. Показовою вийшла і статистика ударів по воротах: 30:2.

У складі мадридців дублями відзначилися Сезар Перес і Гонсало Гарсія, ще по голу забили Ікер Браво та Поль Фортуні. До речі, в одному з голів асистентом виступив гравець Шахтаря Вінісіус Тобіас, який перебуває в оренді у "королівському клубі".

Мадридці лише раз діставали м'яч із власних воріт, коли Наверос відзначився автоголом.

Поразка посунула Шахтар з першої сходинки. Тепер у "гірників" шість очок, Реал має сім залікових балів. У Селтіка три пункти, а Лейпциг має один. Відзначимо, що матч між німцями і шотландцями закінчився мінімальною звитягою останніх — 2:1.