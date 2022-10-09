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Суперник збірної України вважає, що потрапив до групи смерті.

Головний тренер збірної Північної Македонії Благоя Мілевський прокоментував сьогоднішнє жеребкування відбірного турніру чемпіонату Європи 2024 року в Німеччині.

"Це серйозний виклик: ми отримали найскладнішу групу з усіх можливих. Якби ми самі підбирали для себе можливу групу смерті, то не змогли б підібрати сильніших суперників. Втім, ми до такого звикли. Група страшенно складна. Нам треба вірити в себе", — цитує Благоя Мілевського офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування синьо-жовті потрапили до групи С, де зустрінуться з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.