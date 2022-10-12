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До вашої уваги найкращі моменти матчу.

Збірна України продовжує боротьбу в основному раунді відбору на ЧС-2024 з футзалу. У другому турі відбору до ЧС-2024 підопічні Олександра Косенка здолали Нідерланди — 4:2.

Після двох матчів відбору українці знаходяться на вершині турнірної таблиці. Наступний матч команда Косенка проведе проти Косова. Виїзна гра відбудеться 9 листопада.

Україна — Нідерланди 4:2

Голи: Шотурма, 6, Корсун, 10, 40, Абакшин, 12 — Боузамбу, 14, 14.

Україна: Ципун — Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич; Савенко, Радевич, Малишко, Мельник, Лебідь, Микитюк, Сірий, Абакшин, Фаренюк.

Нідерланди: Стет — Дахмані, Джурлич, Бовюзан, Мартінус; Куйк, Боузамбу, Бен Халу, Велсебур, Аттаїбі, Таріфіт, Те Вреде, Чіх, Амгхар.

Попереджені: Корсун, Радевич — Велсебур, Таріфіт, Боузамбу, Бен Халу.

Вилучений: Боузамбу.