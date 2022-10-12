Україна

Хлопчик подарував хорвату браслет зі сталі, виготовленої на заводі Азовсталь.

Вчора у Варшаві відбувся матч Ліги чемпіонів Шахтар — Реал (1:1). До столиці Польщі на запрошення Шахтаря приїхав 7-річний Ілля Костушевич з опікунами й підтримував "гірників" на трибуні разом з Дарійо Срною. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після поєдинку хлопчик зустрівся і поспілкувався з півзахисником мадридського клубу Лукою Модричем і подарував йому браслет зі сталі, виготовленої на заводі Азовсталь.

Раніше Ілля, перебуваючи в Україні, спілкувався з Модричем за допомогою відеозв’язку, а також писав листа прем’єр-міністрові Великої Британії Борису Джонсону. Хлопчик втратив батьків через авіаобстріл Маріуполя російською армією.

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