Ліга конференцій

Дізнайся, хто транслюватиме поєдинок за участю української команди.

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 у гостях зіграє проти Вадуца.

Українська команда має добрі шанси на вихід із групи і може ще більше збільшити свої зусилля, якщо здобуде перемогу над колективом із Ліхтенштейну.

Вадуц — Дніпро-1: прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій

У першій грі дніпряни зненацька втратили очки, закінчивши матч із рахунком 2:2. На цей раз помилок не повинно бути.

Де дивитись матч Вадуц — Дніпро-1?

В Україні цей поєдинок у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний транслятор єврокубків.

Матч Вадуц – Дніпро-1 відбудеться завтра, 13 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.