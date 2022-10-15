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Українець провів п'ятий поспіль матч із результативними діями на полі.

Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва у матчі шостого туру чемпіонату ОАЕ обіграв Аль-Вахду з рахунком 3:2.

Український вінгер Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі своєї команди і на 57 хвилині відзначився результативною передачею.

Таким чином, 32-річний українець провів п'ятий матч поспіль, у якому він відзначився результативними діями.

На рахунку Ярмоленка два забиті м'ячі та чотири гольові передачі у шести матчах нинішнього сезону.

Наразі Аль-Айн посідає шосте місце у чемпіонаті ОАЕ, відстаючи від лідера на три очки, але має на одну зіграну гру більше.