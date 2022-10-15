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Football.ua визначив найкращого футболіста світу за власною версією, спираючись на принципи демократії та думку наших читачів

За тиждень до вручення Золотого м'яча-2022, Football.ua запропонував своїм читачам втілитися в роль експертів журналу France Football і визначити кращого футболіста світу за власною, "народною" версією.

Голосування відбувалося у кілька етапів. 30 футболістів-офіційних претендентів на "Золотий м'яч" ми розділили на три групи – по прізвищу за алфавітом. Голосування в кожній групі тривало рівно добу. До наступного раунду вийшли футболісти, що зайняли перші три місця в своїх групах.

Потім відбувся півфінал з 9 кандидатами, що тривав дві доби – з ранку четверга до сьогодні.

В суботу ми мали запустити фінальне голосування, в якому мали взяти участь футболісти, що зайняли перші три місця в півфінальному голосуванні.

Однак, результати півфінального голосування дозволяють оголосити переможця достроково, без фінального голосування. Справа в тому, що за Каріма Бензема у півфіналі віддали голоси 60,9% читачів Football.ua – більше, ніж у всіх конкурентів разом взятих. Це позбавляє фінальне голосування навіть формального сенсу.

Тому уже зараз ми можемо оголосити результати конкурсу "Народний Золотий м'яч":

Карім Бензема – 60,9% Роберт Левандовські – 19,4% Ерлінг Голанд – 10,3%

В понеділок вечором ми дізнаємося, чи співпала Ваша думка з вибором експертів France Football.

Ось посилання на усі голосування:

Група перша

Група друга

Група третя

Півфінал

Дякуємо усім, хто брав участь у голосуваннях!