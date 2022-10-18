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Українець провів добротний матч проти Істри 1961.

Український захисник Євген Чеберко потрапив до символічної збірної 13 туру чемпіонату Хорватії.

Українець провів хороший матч проти Істри 1961 року, в якому його команда перемогла з рахунком 2:0.

За цю гру Чеберко отримав 7,9 бала від авторитетного порталу SofaScore.

Нагадаємо, Чеберко вже третій сезон проводить у Хорватії. На його рахунку 39 матчів, з яких сім у нинішньому сезоні.

Після 13 турів Осієк набрав 24 очки і посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Хорватії, відстаючи від лідируючого загребського Динамо на 10 балів, при цьому суперник має гру в запасі.