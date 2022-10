У 12-му турі АПЛ МЮ зустрічався з Тоттенгемом та зміг переграти "шпор" з рахунком 2:0. В стартовому складі не виявилося Кріштіану Роналду. Головний тренер команди Ерік тен Гаг вирішив залишити португальця на лаві для запасних.

Володар п'яти Золотих м'ячів залишався на лаві для запасних і по ходу матчу, але був відправлений на розминку. Однак нідерландський наставник команди так і не випустив його на поле. Це розлютило Кріштіану. Він демонстративно залишив лаву запасних та пішов у підтрибунне приміщення.

Ronaldo has gone inside the tunnel before the end of the game.



Disappointed 💔pic.twitter.com/7IAZEkWWxQ