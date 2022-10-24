Другое

Гравець молодіжної збірної — про перспективи на груповій стадії змагань.

Гравець молодіжної збірної України Володимир Бражко прокоментував результати жеребкування у фінальному турнірі ЄВРО-2023 (U-21).

"На чемпіонаті Європи збираються найкращі збірні континенту. Звичайно, що прохідних матчів на турнірі не буде, потрібно буде викладатися на повну. Наша команда прагнутиме перемогти в кожному поєдинку свого квартету, щоб порадувати всіх українців. Важливо вірити у свої сили", — цитує Бражка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи B. У цьому квартеті синьо-жовті зіграють із господарем турніру, командою Румунії, а також збірними Іспанії та Хорватії.