Северная Америка

Бывший игрок Реала и МЮ не долго продержался на тренерской скамейке в МЛС.

Аргентинский специалист Габриэль Хайнце больше не является главным тренером Атланты, сообщает Goal.com.

По информации источника, клуб принял решение уволить 43-летнего специалиста после всего лишь 13 матчей в чемпионате МЛС. В 13 встречах Атланта одержала лишь две победы и семь раз сыграла вничью.

В настоящее время Атланта занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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