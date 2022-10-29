Українець активно допомагає своїй команді.
Микола Кухаревич, Хіберніан
29 жовтня 2022, 20:55
У поєдинку 13 туру шотландської Прем'єр-ліги Хіберніан вдома розгромив Сент-Міррен із рахунком 3:0.
Один з голів на свій рахунок записав український форвард Микола Кухаревич. До цього, на 7 хвилині, він забив з офсайду.
Для молодого українця цей гол став вже другим у складі шотландського клубу після переходу влітку.
До слова, Хіберніан має хороші шанси поборотись за єврокубки у цьому сезоні. Команда займає третю сходинку після 13 матчів.