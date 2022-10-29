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Українець активно допомагає своїй команді.

У поєдинку 13 туру шотландської Прем'єр-ліги Хіберніан вдома розгромив Сент-Міррен із рахунком 3:0.

Один з голів на свій рахунок записав український форвард Микола Кухаревич. До цього, на 7 хвилині, він забив з офсайду.

MYKOLA MAKES IT 2-0 TO THE HIBEES! pic.twitter.com/S6k7IxH8h4 — Hibernian Football Club (@HibernianFC) October 29, 2022

Для молодого українця цей гол став вже другим у складі шотландського клубу після переходу влітку.

До слова, Хіберніан має хороші шанси поборотись за єврокубки у цьому сезоні. Команда займає третю сходинку після 13 матчів.