Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 11 листопада.

Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 11 листопада:

Збірна Іспанії оголосила заявку на чемпіонат світу-2022 без центрального захисника ПСЖ Серхіо Рамоса та голкіпера Давида де Хеа.

Англійський Манчестер Юнайтед готовий продати центрального захисника Гаррі Магвайра.

Півзахисник Руслан Маліновський чимало втратив за власною оцінкою вартості на порталі Transfermarkt.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.