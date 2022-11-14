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У рамках партнерства між провідним брендом електроніки та Setanta Sports підписники можуть використовувати додаток на всіх телевізорах LG.

Setanta Sports представляє користувачам важливе нововведення – тепер фанати спорту можуть стежити за топовими спортивними подіями за допомогою застосунку для телевізорів LG.

Щоб оцінити додаток Setanta Sports треба зробити прості кроки:

1. Зайти в LG CONTENT STORE;

2. Знайти застосунок Setanta Sports через пошук;

3. Натиснути кнопку "Завантажити";

4. Зайти в застосунок та зареєструватися/авторизуватися.

У рамках партнерства між провідним брендом електроніки та Setanta Sports підписники можуть використовувати додаток на всіх телевізорах LG з WebOS 3.0 або новіше.

Завантаживши та активувавши програму Setanta Sports, вболівальники зможуть дивитися найкращі спортивні змагання та матчі з усього світу різними мовами, у тому числі за допомогою функції Multiview.

Для Setanta Sports важливо співпрацювати з глобальною інноваційною технологічною компанією, яка є практично в усіх країнах світу. Партнерство з LG дозволяє покращити досвід використання нашої платформи та зробити його максимально зручним для любителів спорту.

«Одне з основних завдань Setanta Sports — зробити прямі трансляції спортивних змагань доступними якомога більшій кількості людей. Поява платформи setantasports.com у додатках для телевізорів LG дозволить нам охопити ще більшу аудиторію та створити для них новий досвід перегляду спортивних подій. Ми раді співпраці з провідним міжнародним брендом і сподіваємося, що це партнерство зробить перегляд спорту ще більш незабутнім і цікавим для вболівальників», — комерційний директор Setanta Sports Давид Джапарідзе.

Про Setanta Sports

Setanta Sports – міжнародний телемовник, представлений у 15 країнах Європи та Азії телеканалами та спортивною ОТТ-платформою setantasports.com. Вболівальники можуть на будь-якому пристрої дивитися найкращі спортивні матчі та події з усього світу чотирма різними мовами.

Setanta Sports оперує у 15 країнах Європи та Азії з телеканалами та OTT-платформою setantasports.com. У нашому ефірі любителі спорту можуть насолоджуватися наступними чемпіонатами та спортивними подіями:

Англійська прем'єр-ліга, Німецька Бундесліга, Нідерландська Ередівізі, Англійський Чемпіоншип, Німецька Бундесліга 2, Прем'єр-ліга Шотландії, Бельгійська Про-ліга, матчі Кубка Англії та Кубка Ліги, жіночі та чоловічі тенісні матчі, Формула-1, НБА та Євроліга, UFC, Bellator, змагання з хокею.