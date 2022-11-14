У рамках партнерства між провідним брендом електроніки та Setanta Sports підписники можуть використовувати додаток на всіх телевізорах LG.
Setanta Sports представляє користувачам важливе нововведення – тепер фанати спорту можуть стежити за топовими спортивними подіями за допомогою застосунку для телевізорів LG.
Щоб оцінити додаток Setanta Sports треба зробити прості кроки:
1. Зайти в LG CONTENT STORE;
2. Знайти застосунок Setanta Sports через пошук;
3. Натиснути кнопку "Завантажити";
4. Зайти в застосунок та зареєструватися/авторизуватися.
У рамках партнерства між провідним брендом електроніки та Setanta Sports підписники можуть використовувати додаток на всіх телевізорах LG з WebOS 3.0 або новіше.
Завантаживши та активувавши програму Setanta Sports, вболівальники зможуть дивитися найкращі спортивні змагання та матчі з усього світу різними мовами, у тому числі за допомогою функції Multiview.
Для Setanta Sports важливо співпрацювати з глобальною інноваційною технологічною компанією, яка є практично в усіх країнах світу. Партнерство з LG дозволяє покращити досвід використання нашої платформи та зробити його максимально зручним для любителів спорту.
«Одне з основних завдань Setanta Sports — зробити прямі трансляції спортивних змагань доступними якомога більшій кількості людей. Поява платформи setantasports.com у додатках для телевізорів LG дозволить нам охопити ще більшу аудиторію та створити для них новий досвід перегляду спортивних подій. Ми раді співпраці з провідним міжнародним брендом і сподіваємося, що це партнерство зробить перегляд спорту ще більш незабутнім і цікавим для вболівальників», — комерційний директор Setanta Sports Давид Джапарідзе.
Про Setanta Sports
Setanta Sports – міжнародний телемовник, представлений у 15 країнах Європи та Азії телеканалами та спортивною ОТТ-платформою setantasports.com. Вболівальники можуть на будь-якому пристрої дивитися найкращі спортивні матчі та події з усього світу чотирма різними мовами.
Setanta Sports оперує у 15 країнах Європи та Азії з телеканалами та OTT-платформою setantasports.com. У нашому ефірі любителі спорту можуть насолоджуватися наступними чемпіонатами та спортивними подіями:
Англійська прем'єр-ліга, Німецька Бундесліга, Нідерландська Ередівізі, Англійський Чемпіоншип, Німецька Бундесліга 2, Прем'єр-ліга Шотландії, Бельгійська Про-ліга, матчі Кубка Англії та Кубка Ліги, жіночі та чоловічі тенісні матчі, Формула-1, НБА та Євроліга, UFC, Bellator, змагання з хокею.