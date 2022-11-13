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Легенда українського футболу здобула перший трофей у самостійній тренерській кар'єрі.

У червні 2022 року ташкентський Пахтакор оголосив про призначення екс-форварда Динамо, Чорноморця, Арсенала та Говерли Максима Шацьких на посаду спортивного директора. Рівно за місяць найкращий бомбардир в історії чемпіонатів України отримав "підвищення", ставши головним тренером команди.

У суботу, 12 листопада, Шацьких проводив свій тринадцятий офіційний матч на чолі команди зі столиці Узбекистану, яка є для нього рідною. Для того, аби виграти золоті нагороди, "леви" мали обіграти інший ташкентський клуб — Буньодкор, і вони це зробили з рахунком 2:0.

Конкурент Пахтакора, а саме Навбахор із Намангана, у паралельному поєдинку переграв АГМК із Алмалика — 3:1. Втім, команда Шацьких все одно випередила його на 1 пункт — 54 проти 53 пункти у 26 турах.

Цей трофей став для 44-річного спеціаліста першим у самостійній тренерській кар'єрі. До нинішнього досвіду у Ташкенті Шацьких працював лише асистентом, у тому числі у київському Динамо часів Олександра Хацкевича у 2017-2019 роках.

Щодо Пахтакору, то для легендарного клубу це чемпіонство стало п'ятнадцятим в усій історії та четвертим поспіль. У наступному сезоні клуб представлятиме Узбекистан у Лізі чемпіонів.

"Пахтакор" 15-бор Ўзбекистон чемпиони ва рекордлар ўрнатишда давом этадиhttps://t.co/Ib3srrWLwD pic.twitter.com/UozKILfQtU — FC Pakhtakor (@Pakhtakor_fc) November 12, 2022

Відзначимо, що у тренерському штабі Шацьких працюють двоє українців. Також у команді грає 30-річний український захисник Олександр Насонов, який раніше виступав у Волині, донецькому Металургу, Маріуполі, Арсенал-Київ, ФК Львів та черкаському ЛНЗ, звідки й перебрався до Ташкенту влітку цього року.