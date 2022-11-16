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Завершилися кілька спарингів.

Збірна Німеччини перед грою з Оманом, Getty Images

Збірна Німеччини перед грою з Оманом, Getty Images

Учасники Чемпіонату світу, який розпочнеться 20 листопада з матчу Катар — Еквадор, продовжують готуватися до головного футбольного турніру серед збірних.

Зокрема у середу, 16 листопада, збірні Польщі та Німеччини здобули мінімальні перемоги над Чілі та Оманом відповідно. Що цікаво, обидві європейські країни вирвали звитяги наприкінці зустрічей.

Нагадаємо, що трошки раніше Аргентина познущалася над ОАЕ.

Польща — Чілі — 1:0

Гол: Пьонтек, 85



Польща: Скорупські — Беднарек (В'єтеска, 79), Глік (Берешинські, 46), Ківьйор — Гумни, Журковські, Крихов'як (Д. Шиманські, 67), С. Шиманські, Франковскі (Гросіцкі, 67) — Свідерський, Мілік (Пйонтек, 59)

Попередження: Беднарек, Пйонтек — Еспіноса, Медель

Оман — Німеччина — 0:1

Гол: Фюллькруг, 80

Німеччина: Ноєр — Клостерманн, Керер, Гінтер (Шлоттербек, 46), Раум (Гюнтер, 46) — Горецка (Кімміх, 46), Гюндоган (Брандт, 65) — Хофманн, Хаверц, Сане — Мукоко (Фюллькруг, 46)

Зазначимо, що на світовій першості "Кадра" зіграє у групі С, а Бундестім — у квартеті E.