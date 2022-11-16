Завершилися кілька спарингів.
Збірна Німеччини перед грою з Оманом, Getty Images
16 листопада 2022, 21:38
Учасники Чемпіонату світу, який розпочнеться 20 листопада з матчу Катар — Еквадор, продовжують готуватися до головного футбольного турніру серед збірних.
Зокрема у середу, 16 листопада, збірні Польщі та Німеччини здобули мінімальні перемоги над Чілі та Оманом відповідно. Що цікаво, обидві європейські країни вирвали звитяги наприкінці зустрічей.
Нагадаємо, що трошки раніше Аргентина познущалася над ОАЕ.
Польща — Чілі — 1:0
Гол: Пьонтек, 85
Польща: Скорупські — Беднарек (В'єтеска, 79), Глік (Берешинські, 46), Ківьйор — Гумни, Журковські, Крихов'як (Д. Шиманські, 67), С. Шиманські, Франковскі (Гросіцкі, 67) — Свідерський, Мілік (Пйонтек, 59)
Попередження: Беднарек, Пйонтек — Еспіноса, Медель
Оман — Німеччина — 0:1
Гол: Фюллькруг, 80
Німеччина: Ноєр — Клостерманн, Керер, Гінтер (Шлоттербек, 46), Раум (Гюнтер, 46) — Горецка (Кімміх, 46), Гюндоган (Брандт, 65) — Хофманн, Хаверц, Сане — Мукоко (Фюллькруг, 46)
Зазначимо, що на світовій першості "Кадра" зіграє у групі С, а Бундестім — у квартеті E.