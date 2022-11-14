ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команди, що зіграють на ЧС-2022.

З 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі відбудеться фінальний етап двадцять другого чемпіонату світу з футболу. Цей Мундіаль стане першим в історії не тільки для самого Катару, а й для всього регіону на Близькому Сході.

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група A

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група B

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група C

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група D

Через сильну літню спеку в країні-господарці турнір проходитиме з кінця листопада до середини грудня, що робить його першим чемпіонатом світу, який відбудеться не в травні, червні чи липні. Крім того його планується провести у скорочені терміни — усього за 29 днів.

ЧС-2022 склад групи E

Збірна Іспанії у рейтингу ФІФА

Станом на 10 листопада 2022 року збірна Іспанії посідає 7 місце у рейтингу ФІФА

Збірна Іспанії на останніх великих турнірах завжди вважається одним з фаворитів. Не дивлячись на деякі проблеми, цей Мундіаль — не виключення. Немає сумнівів, що іспанці приїхали лише за перемогою, але квартет в них доволі важкий.

Шлях команди на ЧС-2022

Збірна Іспанії в рамках відбірного циклу до фінальної частини турніру грала в групі зі збірними Швеції, Греції, Грузії та Косова. Зазначмо, що іспанці набрали дев'ятнадцять балів за вісім матчів. Команда Луїса Енріке програла Швеції на виїзді та поділила бали в матчі проти Греції на своєму полі — 1:1. Не можна сказати, що команда оформила вихід у наступну стадію без труднощів, адже в певний час шведи та греки гідно конкурували.

Проте якщо просто подивитись в таблицю, то все доволі логічно. Іспанці набрали більше за всіх балів, відзначились найбільшою кількістю голів (15) та пропустили найменше (5).

Товариські матчі Іспанії перед ЧС-2022

Востаннє команда Луїса Енріке збиралась в вересні цього року. Тоді на іспанців очікували дві зустрічі Ліги націй — проти Швейцарії та проти Португалії. Першими збірна Іспанії поступилась з рахунком 1:2, тоді як португальців вдалось мінімально обіграти.

Також команда встигне провести одну товариську гру в рамках підготовки до фінальної частини турніру — проти Йорданії. Підопічні Луїса Енріке зустрінуться з супротивником 17 листопада.

Тренер: Луіс Енріке (Іспанія)

Луїс Енріке тренує збірну Іспанії з літа 2018 року. В нього була пауза у кар'єрі через смерть дев'ятирічної доньки, проте він повернувся на свою посаду. 52-річний спеціаліст відмінно вписав своє бачення футболу в можливості тих гравців, що є в нього в розпорядженні, тому слідкувати за грою іспанців дуже приємно.

Тренерський штаб на чолі з Луїсом Енріке привів збірну Іспанії до півфіналу чемпіонату Європи, що відбувався у 2021 році. На шляху до вирішальної гри іспанців в серії пенальті зупинили італійці.

Також збірна Іспанії показала непоганий результат у Лізі націй, дійшовши до фіналу, де програла Франції. Отже, досвіду гри на вирішальних стадіях в іспанців багато. Настав час довершити справу, а не зупинитись за крок до тріумфу.

Деякі питання викликав вибір складу Луїсом Енріке, адже на турнір не поїхали Давід Де Хеа та Серхіо Рамос. Але, як то говориться, це рішення тренера, отже йому за нього і відповідати.

Головна зірка: Педрі (Барселона)

Педрі з'явився на футбольному небосхилі у той час, коли Барселона переживала дуже погані часи. Після відходу Мессі "синьо-гранатові" дуже потребували гравця, який зможе вести гру команди в центрі поля.

В каталонській команді вирішили ризикнути та не прогадали. Педрі вже вважається одним з найкращих гравців на своїй позиції, тому його становлення як лідера іспанців відбулось дуже швидко.

В талановитого гравця було не так багато часу, щоб звикнутися з новою роллю, але він повністю виправдовує покладені на нього сподівані. На цьогорічному Мундіалі багато що в грі збірнохї Іспанії буде залежати саме від Педрі.

Капітан: Серхіо Бускетс (Барселона)

Серхіо Бускетс за свою кар'єри відіграв вже багато надважливих турнірів, але цей, у складі збірної, напевно буде останнім для нього. Помітно, що десь не вистачає швидкості та різкості, але він й надалі є одним з найрозумніших півзахисників сучасності. Гра на випередження, дивовижне відчуття моменту та напрочуд точні передачі — все це стане великою частиною страшного арсеналу Іспанії.

Також не варто забувати про лідерські якості Бускетса. В цьомо складі збірної Іспанії доволі багато молодих гравців, який потрібен справжній ментальний лідер. Немає сумніві, що Бускетс впорається з ціє задачею. Тим більше, в складі, скоріш за все, буде багато гравців Барселони, тому йому це буде робити ще легше.

Молода надія: Гаві (Барселона)

У цьому пункті ми знову будемо говорити про гравця Барселони. Тільки но всі трошки звикли до Педрі, так у Барселони відразу з'явився й наступний талант — Гаві. Ця пара чимось нагадує "реінкарнацію" Хаві та Іньєсти. Чи можна очікувати від них такого ж впливу на гру зараз — ні, але вже на наступному великому турнірі вони можуть скласти кістяк центру поля.

Гаві має всі шанс, щоб зробити свій великий вклад на уьому турнірі. В нього є постійна ігрова практика в Барселоні, де він відмінно вписується в бачення гри Хаві. До того ж, не варто забувати, що Гаві став наймолодшим іспанцем, которий колись потрапляв у заявку збірної на чемпіонат світу — йому лише 18 років.

Орієнтовний склад збірної Іспанії (4-3-3)

Унай Сімон (Атлетік) — Сесар Аспілікуета (Челсі), Ерік Гарсія (Барселона), Пау Торрес (Вільярреал), Жорді Альба (Барселона) — Гаві (Барселона), Серхіо Бускетс (Барселона), Педрі (Барселона) — Ферран Торрес (Барселона), Альваро Мората (Атлетіко), Пабло Сарабія (ПСЖ)

Шанси на перемогу збірної Іспанії на ЧС-2022 у групі E — прогноз Football.ua: 2 місце.

Збірна Коста-Рика у рейтингу ФІФА

Станом на 10 листопада 2022 року збірна Коста-Рики посідає 31 місце у рейтингу ФІФА.

Українські шанувальники футболу мають доволі мало можливостей стежити за цією збірною, але костариканці декілька раз змогли здивувати на чемпіонатах світу. Спитаєте ви, чи грає ще Брайан Руїс, так він їде на турнір.

Шлях команди на ЧС-2022

Збірна Коста-Рики почала свій відбірковий шлях з третього раунду. Команда грала по круговій системі проти семи інших супротивників: Канади, Мексики, США, Панами, Ямайки, Сальвадора та Гондурасу. Костариканці зайняли четверте місце у квартеті з 25 балами, поступившись США лише за додатковими показниками та відправились у стикові ігри.

Коста-Рика грала проти Нової Зеландії та здобула мінімальну перемогу завдяки точному удару Джоеля Кемпбелла.

Товариські матчі Коста-Рики перед ЧС-2022

Після вирішення питання з виходом на чемпіонат світу костариканці провели ще три товариські матчі. Команда Суареса зіграла внічию з рахунком 2:2 проти Південної Кореї, обіграла Узбекистан з рахунком 2:1 та обіграла Нігерію 10 листопада.

Крім того, на костариканців очікує ще одна зустріч перед чемпіонатом світу — проти збірної Іраку. Деякою перевагою команд цього квартету є той факт, що вони розпочнуть турнір 23 листопада, що дає змогу вмістити товариську гру ще до його початку.

Тренер: Луїс Фернандо Суарес (Колумбія)

Луїс Фернандо Суарес очолив збірну Коста-Рики влітку 2021 року. Тренер встиг провести 25 матчів з новою командою, в яких здобув чотирнадцять перемог, зазнав п'ять поразок, а шість ігр було завершено внічию.

В тренерській кар'єрі колумбійця вже було декілька національних збірних — раніше він працював у Гондурасі та Еквадорі. Також було багато команд на клубному рівні, але всі вони знаходятся у Північній Америці та Південній Америці.

Великих перемог у Луіса Фернандо Суареса небагато. В сезоні-1998/99 він на чолі Атлетико Насьональ виграв чемпіонат Колумбії.

Головна зірка та капітан: Кейлор Навас (ПСЖ)

Це єдиний випадок в нашому квартеті, де якісь ролі співпали. Кейлор Навас настільки видатний гравець для котариканського футболу, що він є і капітаном, і головною зіркою. Досвідчений голкіпер не отримує постійну ігрову практику в Парі Сен-Жермен, проте немає сумніві, шо він буде основним гравцем та головним лідером.

Втім слід розуміти, що в складі костариканців є доволі багато досвідчених та авторитетних гравців — Сельсо Боржес, Брайан Руїс тощо. Не дивлячись на те, що Кейлору Навасу 35 років, чомусь здається, що він зміг би приїхати й на наступний чемпіонат світу — може не першим номером, але все можливо.

Молода надія: Джевісон Беннетт (Сандерленд)

Джевісону Беннетту лише вісімнадцать років, але він вже встиг провести сім матчів за національну збірну та навіть відзначився двома забитими голами. Цей хлопчина дуже швидкий та різкий, тому якщо його не буде у стартовому складі, то він вочевидь буде однією з перших опцій для вихода на заміну.

Беннетт виступає за Сандерленд, в цьому сезоні на його рахунку шістнадцять матчів, в яких він відзначився трьома голами та двома резултативними передачами. Зазначимо, що він постійно з'являється на заміну, тому це дуже суттєвий показник.

Орієнтовний склад збірної Коста-Рики (4-2-3-1 або 5-4-1)

Кейлор Навас (ПСЖ) — Кейшер Фуллер (Хередіано), Оскар Дуарте (Аль-Вахда), Франциско Кальво (Коньяспор), Брайан Овьєдо (Реал Солт-Лейк Сіті) — Сельсо Боржес (Алахуеленсе), Єльцин Техеда (Хередіано) — Джевісон Беннетт (Сандерленд), Брайан Руїс (Алахуленсе), Жерсон Торрес (Хередіано) — Джоел Кемпбелл (Леон)

Шанси на перемогу збірної Коста-Рики на ЧС-2022 у групі E — прогноз Football.ua: 4 місце

Збірна Німеччини у рейтингу ФІФА

Станом на 10 листопада 2022 року збірна Німеччини посідає 11 місце у рейтингу ФІФА.

Збірна Німеччини переживає деяку перебудову, проте, як і зазвичай, приїхала на турнір в ранзі одного з фаворитів. Дуже цікавою буде битва між німцями та іспанцями за перше місце в групі, до якої також можуть долучитись й інші команди.

Шлях команди на ЧС-2022

Збірна Німеччини в рамках відбіркового циклу потрапила у групу разом з Північною Македонією, Румунією, Вірменією, Ісландією та Ліхтенштейном. За підсумками команда Гансі-Дітера Фліка набрала 27 балів, поступившись лише в одній грі — Північній Македонії на свому полі з рахунком 1:2. Є спокуса вважати той результат випадковим, проте македонці пробились у стики та вибили з турніру Італію.

Німецька команда продемонструвала неабияку результативність, забивши 36 голів у десяти іграх. При цьому команда пропустила лише чотири рази. Відмінний відбірковий цикл від німців, у якому Гансі-Дітер Флік зміг ще й частково перебудувати команду.

Товариські матчі Німеччини перед ЧС-2022

Востаннє збірна Німеччини проводила матчі ще у вересні в рамках Ліги націй. Тоді команда Гансі-Дітера Фліка мінімально поступилась Угорщині, а потім зіграла внічию з Англією з рахунком 3:3. Той розіграш Ліги націй для німців пройшов доволі невдало — третє місце з сімома балами, проте не вилетіли — й те добре, адже у Бундестім до цього турніру все ж таки відносяться як до товариського.

Перед початком фінальної частини турніру німці проведуть ще одну гру — проти Оману 16 листопада. Саме тоді тренер оцінить фінальну готовність команди до турніру.

Тренер: Гансі-Дітер Флік (Німеччина)

Гансі-Дітер Флік доволі несподівано з'явився на тренерському Олімпі, досягши величезних успіхів з Баварією. Після цього немецький тренер отримав посаду в національній збірній своєї країни. Відбулось це лиге влітку минулого року, хоча здається, що він тренує команди вже доволі довго.

Гансі-Дітер Флік встиг провести п'ятнадцять матчів на чолі збірної Німеччини. Команда здобула дев'ять перемог при п'яти нічиїх та одній поразці. Здолати Бундестім під керівництвом Гансі-Дітера Фліка змогла лише Угорщина.

Варто зазначити, що майже усі невдалі результати припали на Лігу націй, де Гансі-Дітер Флік робив певні експерименту зі складом, надавав можливість молодим гравцям тощо. Як і зазвичай у заявці німців є пару несподіваних імен, але турнір довгий, тому потрібно мати повний арсенал.

Головна зірка: Томас Мюллер (Баварія)

Томас Мюллер вже багато років є надважливим гравцем Баварії. Так, в нього був певний складний момент у збірній при Йоахимі Льові, але цього тренера на чолі збірної Німеччини вже нема. Томас Мюллер буде безумовним лідером на полі в іграх чемпіонату світу, а також на нього покладаються великі надії в плані забитих голів.

З початку жовтня Томас Мюллер випав з ігрового тонусу через постійні травми. Він пропустив доволі багато матчів, проте немає сумнівів, що його приведуть до ладу до важливих ігор. В цьому сезоні Мюллер забив три голи та віддав шість результативних передач у п'ятнадцяти матчах (лише 969 хвилин).

Капітан: Мануель Нойєр (Баварія)

Подібна ситуація могла статися і з Нойєром, проте він вже вилікува усі свої травми, тому тренерський штаб може цілком на нього розраховувати. Скоріш за все, для 36-річного голкіпера це вже останній великий турнір, тому в нього є величезне бажання провести його вдало. В цьому сезоні на його рахунку шістнадцять матчів, в яких він пропусти чотирнадцять м'ячів.

Мануель Нойєр має беззаперечний авторітет у колективі німецькох команду. На його рахунку вже 113 матчів у складі національної збірної. Він має менталитет переможця, адже це його постійні реалії у складі Баварії, яка, доречі, що недивно, я базовим клубом для збірної.

Молода надія: Джамал Мусіала (Баварія)

Не можемо залишити без уваги ще одного гравця Баварії Джамал Мусіала доволі швидко увірвався у склад Баварії та вже є вкрай важливим гравцем команди. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 100 мільйонів євро. І це зовсім не дивно. Достатньо глянути на його статистику. За 22 матчі у цьому сезоні на клубному рівні він забив дванадцаять голів та віддав десять результативних передач.

Найбільш зручна позиція для нього — під нападником. Можливо, саме її він і займе, а Томас Мюллер буде грати в центрі нападу. Проте варто розуміти, що Мусіала може зіграти й глибше в півзахисті, а також на фланзі атаки. Тому у тренерського штаба є агато різних опцій — як сме використати талановитого гравця на цьому турнірі.

Орієнтовний склад збірної Німеччини (4-2-3-1)

Мануель Нойєр (Баварія) — Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Ніко Шлоттербек (Боруссія Д), Антоніо Рюдігер (Реал), Давід Раум (РБ Лейпциг) — Йосуа Кімміх (Баварія), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) — Серж Гнабрі (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Лерой Сане (Баварія) — Томас Мюллер (Баварія)

Шанси на перемогу збірної Німеччини на ЧС-2022 у групі E — прогноз Football.ua: 1 місце

Збірна Японії у рейтингу ФІФА

Станом на 10 листопада 2022 року збірна Японії посідає 24 місце у рейтингу ФІФА.

Шлях команди на ЧС-2022

Збірна Японії почала свій шлях до фінальної частини чемпіонату світу у другому раунді. В ньому японці потрапили у групу до Таджикистану, Киргизії, Монголії та М'янми. За вісім матчів збірна Японії набрала максимум очок — двадцять чотири, та впевнено зробила крок у третій раунд.

Там на японців очікували збірні Саудівської Аравії, Австралії, Оману, Китаю та В'єтнаму.Що цікаво, зайняти перше місце японцям не вдалось, вони поступились Саудівській Аравії одним балом — 22 проти 23. Але цього вистачило для того, щоб вийти напряму на чемпіонат світу.

Товариські матчі Японії перед ЧС-2022

Японці, як і багато інших команд, провели свої останні матчі ще у вересні. Тоді команда зіграла дві товариські зустрічі — проти Еквадору (матч завершився без забитих голів) та проти США — було зафіксовано перемогу з рахунком 2:0.

Напевно, з усього квартету супротивник Японії у товариській грі перед фінальною частиною найбільш серйозний. Японці зіграють проти Канади, яка також кваліфікувалась на Мундіаль. Гра відбудеться 17 листопада.

Тренер: Хаджиме Моріяшу (Японія)

Хаджиме Моріяшу тренує збірну Японії з літа 2018 року. До цього він не працював головним тренером ніде. Були посади в тренерському штабі Санф. Хіросіма та Альб. Ниигата, але більше ніж ассінтетом він ніколи не був.

Проте наразі він показує непогані результати в збірній Японії, набираючи в середньому 2,19 бали за гру. Усього на його рахунку 57 ігор. Цей турнір має бути визначальним для його роботи на поточній посаді, проте досягти суттєвого успіху буде важкувато. Склад японців дозволяє мріяти про 1/8 турніри, або навіть більше, проте супротивник в квартеті дуже непрості.

Тим не менш, японці мають дуже високий рівень організації гри — це саме те, що може викликати певні труднощі як у Іспанії, так і в Німеччини.

Головна зірка: Такумі Мінаміно (Монако)

Якщо ми кажемо про збірну Японії, то це саме команда. Організм, де кожний гарно робить свою роботу, тому вдається досягати потрібного результата. Однак не виділити Такумі Мінаміно неможливо. Його період в Ліверпуі був не дуже вдалим, проте в збірній він завжди був важливим гравцем. Мінаміно може зіграти на будь-якій позиції трійці атакувальних півзахисників, тому має отримати багато часу на турнірі.

Швидкість та інтелект Такумі можуть наробити багато проблем супотивникам. Але варто пам'ятати, що йому у атаці будуть допомагати доволи сильні виконавці — Даїті Камада, який наразі запалює в Бундеслізі, та Дзюні Іто, а ще є Такефуса Кубо з Реалу Сосьєдад. Ці хлопці можуть наробити галасу.

Капітан: Майя Йошида (Шальке)

Майя Йошіда — вже протягом багатьох років є лідером команди та незмінним гравцем стартового складу. Звичайно, він вже трошки втратив у швидкості, але він й надалі виступає на непоганому рівні в Шальке. Його досвід та лідерські якості дуже важливі для поточного складу японців.

В останніх перед турніром матчах Йошіда грав у парі з Томіясу та розпологався трошки нижче свого партнера, граючи останнього захисника. Саме Томіяссу може компенсувати деякі проблеми Йошіду зі швидкістю, отже це дуже непоганий дует.

Молода надія: Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад)

Такефуса Кубо вже встиг награти 20 поєдинків за національну збірну Японії, але поки що йому не вдвалося робити серйозний вклад в плані результативних дій. Тим не менше, він обов'язково отримає певний ігровий час. Помітно, що тренерський штаб на нього розраховує.

Швидкість Такефусу може мати вирішальне значення в другій половині гри, коли дехто з супротивників підсяде фізично. Варто відзначити, що Кубо может зіграти як на позиції вінгера, так і на позиціх десятого номера.

Орієнтовний склад збірної Японії (4-2-3-1)

Даніель Шмідт (Сент-Труйден) — Хіроку Сакаі (Урава Ред Даймондс), Майя Йошіда (Шальке), Такехіро Томіясу (Арсенал), Юта Накаяма (Гаддерсфілд) — Ватару Ендо (Штутгарт), Хідемаса Моріта (Спортінг) - Дзюня Іто (Реймс), Даїті Камада (Айнтрахт), Такумі Мінаміно (Монако) - Дайдзен Маеда (Селтік)

Шанси на перемогу збірної Японії на ЧС-2022 у групі E — прогноз Football.ua: 3 місце

РОКЛАД МАТЧІВ ГРУПИ E

Тур 1

23 листопада

15:00 Німеччина — Японія

21:00 Іспанія — Коста-Рика

Тур 2

27 листопада

12:00 Японія — Коста-Рика

18:00 Іспанія — Німеччина

Тур 3

1 грудня

21:00 Японія — Іспанія

21:00 Коста-Рика — Німеччина

ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ

Цей квартет має двох очевидних фаворитів, які будуть сперечатися та вирішувати між собою долю першого місця. Такою ситуація виглядає на перший погляд, але варто розуміти, що Японія дуже сильна та організована команда, яка наробить багато проблем супротивникам. Коста-Рика менш небезпечний супротивник, проте списувати її з рахунків не варто.

Редакції здається, що німці — більш вирогідний переможець групи, тоді як Іспанія займе друге місце. Очікуємо, що японці спробують зачепитись за вихід в плей-офф, проте зробити це буде дуже важко. А ось Коста-Риці буде вкрай важко розраховувати на щось інше, ніж четверте місце.