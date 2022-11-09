ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команди, що зіграють на ЧС-2022.

20 листопада у Катарі стартує довгоочікуваний чемпіонат світу. Мундіаль повинен гарантувати багато цікавих подій.

Чемпіонат світу. Представлення команд. Група A

Чемпіонат світу. Представлення команд. Група B

Звісно, перед початком турніру потрібно презентувати учасників подібного форуму. Давайте познайомимося з черговим квартетом С.

ГРУПА С

АРГЕНТИНА (№3 у рейтингу FIFA)

Шлях команди на ЧС-2022

Національна команда Аргентини боролась за право грати на чемпіонаті світу-2022 у відбірковому турнірі КОНМЕБОЛ, який пройшов з 8 жовтня 2020 року по 29 березня 2022 року. Команда Скалоні зайняла друге місце після Бразилії, впевнено обійшовши інших суперників. Розрив від "пентакампеонів" склав шість пунктів. Проте, наприклад, Уругвай випередили одразу на 11 очок, тобто особливої конкуренції з боку латиноамериканських опонентів команда не відчула.

Підготовка до чемпіонату світу-2022

У рамках підготовки Аргентина проведе зустріч з ОАЕ 16 листопада, після чого вирушить до Катару.

Тренер: Ліонель Скалоні (Аргентина / Італія)

В минулому доволі непоганий гравець, який встиг пограти, наприклад, в піковому Депортіво з Ла-Коруньї, що брав золото у Іспанії, а також римському Лаціо, повісив бутси на цвях відносно нещодавно – у 2015-му.

З того моменту Скалоні працював асистентом Хорхе Сампаолі спершу у Севільї, а потім й в збірній Аргентини. Після невдалих результатів на ЧС-2018 та відходу свого протектора, очолив команду.

Спочатку було багато скепсису щодо цього, проте далі справи збірної пішли як по маслу.

Спершу "альбіселестес" завоювали довгоочікуваний та вистражданий трофей – Кубок Америки, минулого року мінімально здолавши принципових ворогів з Бразилії у не надто яскравому фіналі. Ба більше, у своєрідному аналогу Суперкубка УЄФА для збірних, Фіналіссімі, колектив прибив ще й діючих європейських чемпіонів італійців.

На Батьківщині Ліонеля Скалоні (не тільки його тезку Мессі) максимально звеличують, а також чекають не лише побиття рекорду Італії за кількістю матчів без поразок, а й тріумфу на мундіалі у Катарі. Чи вдасться?

Головна зірка та капітан: Ліонель Мессі (Парі Сен-Жермен)

Хтось сумнівався? Якби Мессі демонстрував посередню гру, як у минулому сезоні, то може ми б й ризикнули віддати цей титул, наприклад, Лаутаро Мартінесу. Проте навіть у неоднозначій формі Лео справжній ватажок національної команди. Цієї кампанії він знову у вогні.

23 бали за гол+пас у 16 поєдинках за Париж – це показники, що нагадають звиклого публіці Мессі. У збірній легендарний гравець минулого літа нарешті позбувся привидів минулого та виграв трофей із командою. Хоча, ні. Один гештальт ще потрібно закрити.

Молода надія: Хуліан Альварес (Манчестер Сіті)

Молода зірка, що претендує на звання нового Серхіо Агуеро у Аргентині. Паралелі з "Куном" напрошуються через перехід Альвареса до Манчестер Сіті минулим літом.

"Городяни" підписали форварда з Рівер Плейта ще в січні цього року, проте залишили його у оренді в рідному серцю колективі на півроку, після чого остаточно забрали собі. Поки що Хуліан не демонструє нічого особливого на Етіхаді, особливо на фоні конкурента Ерлінга Голанда, проте у нього ще все попереду. 4 голи за Сіті з серпня – не самий гірший показник, враховуючи, що не завжди аргентинець отримує місце в старті, а також ритм та динаміку Прем'єр Ліги з доволі контактним силовим футболом.

Орієнтовний склад: основна схема аргентинської збірної цього року – 4-3-3, що може трансформуватися у більш прагматичну 4-1-4-1. Команда може видати яскравий поєдинок, проте краще діє у руйнуванні, коли потрібно засушити гру. Скоріше всього, стартовий склад буде виглядати наступним чином.

Рульі (Вільярреал) – Монтіель (Севілья), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Отаменді (Бенфіка), Тальяфіко (Ліон) – де Пауль (Атлетіко), Паредес (Ювентус), Гомес (Севілья) – ді Марія (Ювентус), Мессі (ПСЖ), Гонсалес (Штутгарт)

Прогноз редакції: 1 місце.

МЕКСИКА (№13 у рейтингу FIFA)

Шлях команди на ЧС-2022

Національна команда Мексики боролась за право грати на чемпіонаті світу-2022 у відбірковому турнірі КОНКАКАФ, що проходив з березня 2021-го до березня 2022-го років.

"Ацтеки" розпочали свій шлях у кваліфікації з фінального, третього раунда, де набрали однакову кількість очок з Канадою (28), проте поступилися лідеру групи додатковими показниками (втім, отримали пряму путівку на мундіаль), лишивши позаду Штати, Коста-Рику, Панаму, Ямайку, Сальвадор та Гондурас.

Підготовка до чемпіонату світу-2022

Збірна Мексики має провести дві товариських зустрічі перед поїздкою на мундіаль проти Іраку (9 листопада) та Швеції (16 листопада).

Тренер: Херардо Мартіно (Аргентина)

За часів, коли Мартіно був футболістом, він лише одного разу засвітився у європейському колективі. Втім, пригода з Тенеріфе вийшла короткою та не надто вдалою. Подібним чином складається й його тренерський шлях. Проте є декілька виключень.

З 1998-го по 2013-ий коуч працював лише у Південній Америці, де навіть встиг отримати нагороду найкращому тренеру в один з років, проте потім спокусився на пропозицію потренувати Барселону. Ні, не латинську, а каталонську. Існує думка, що кандидатуру Херардо просував його співвітчизник Ліонель Мессі. Та навіть протекторат легенди не допоміг "Таті" втримати посаду.

Сезон-2013/14 міг стати золотим для клубу, але "кулес" примудрилися вилетіти вже на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (Атлетіко Мадрид), а також програти обидва внутрішні трофеї на самому фініші.

Шляхи тренера та Ліонеля пізніше перетнулися в збірній, яку Мартіно підхопив на хвилі всесвітнього хайпу після фіналу чемпіонату світу від Сабельї, та якщо чимось і запам'ятався там, то двома фіаско у фіналах Копа Америки. В обидвох випадках Аргентина поступилася симпатичному Чилі по пенальті, а Мессі в серцях після чергової поразки у 2016 році навіть ледь не залишив команду.

Відновити репутацію вдалося в Атланті Юнайтед, разом з якою тренер виграв золото МЛС. Плідна праця в Північній Америці призвела до призначення в збірну Мексики – одного з місцевих флагманів.

О диво, там "Тата" знову здобув трофей – мінімально переміг Штати у фіналі золотого кубка КОНКАКАФ, а 2 роки потому взяв ще й срібні медалі. Його Мексика доволі цікава, отже варто поспостерігати за командою.

Головна зірка: Ірвінг Лосано (Наполі)

Найдорожчий гравець у складі колективу Мартіно разом із центральним захисником Едсоном Альваресом (30 мільйонів), що з 2019-го року виступає у складі Наполі.

На ЧС-2018 Лосано перебував лише у статусі майбутньої зірки, а його цінник та престиж взлетіли до небес після голу у ворота збірної Німеччини. Голу, що приніс команді перемогу.

Не сказати, що у Неаполі гравець перетворився на світову суперзірку, проте приносить клубу чимало користі. Лучано Спалетті довіряє мексиканцю. Цього сезону Лосано отримує приблизно стільки ж ігрового часу, скільки Політано, що є 12-им показником у команді. Ірвінг встиг відмітитися важливими голами у воротах Кремонезе та Болоньї.

Словом, у Катарі хлопчина повинен тягнути свою збірну у плей-оф.

Капітан: Андрес Гуардадо

Андрес Гуардадо дасть фору багатьом аксакалам інших збірних. Досвідчений мексиканець провів понад 170 поєдинків за національну команду своєї країни, лише вдумайтеся у ці цифри!

Нинішний гравець Бетіса зіграв на першому крупному турнірі у житті ще у 2006 році на німецькому мундіалі! Тоді йому дали понад годину ігрового часу у матчі проти…Аргентини.

То була перша стадія плей-оф. Гольовими діями гравець не відмітився.

Проте участь у чотирьох мундіалях робить його головним ветераном та клондайком досвіду молодим гравцям.

Молода надія: Дієго Лайнес (Брага)

Не відомо, чи Мартіно викличе Лайнеса на мундіаль, проте якщо дасть йому шанс, уважніше придивіться до цього хлопця.

Дієго – правий вінгер, є вихованцем мексиканської Амеріки, що славиться своїми гарними та унікальними комплектами. За рідний колектив гравець провів не так й багато поєдинків, проте зацікавив Бетіс, що придбав футболіста у 2019-му році за доволі солідні для севільців 12 мільйонів.

На Вільямаріні мексиканець найчастіше отримував шанс у кубках, а в Прімері деколи програвав конкуренцію Хоакіну. Забив небагато – 4+6 у 72 матчах, хоча й не повних, що відверто не вражає.

Отже, з трансфером бразильського конкурента Луїса Енріке, якого придбали в Флуміненсе минулим літом, у складі Лайнесу стало затісно. Бетіс віддав його в оренду до Браги, а в чемпіонаті Португалії Дієго повинен продемонструвати інший рівень.

Розпочав непогано – своїм виходом на заміну допоміг перемогти Візелу, а також виконав ще декілька результативних цифр.

Орієнтовний склад: переважно 4-3-3. Очоа (Америка) – Санчес (Аякс), Монтес (Монтеррей), Араухо (Америка), Гальярдо (Монтеррей) – Родрігес (Крус Асуль), Альварес (Аякс), Гутьеррес (ПСВ) – Лосано (Наполі), Хіменес (Вулвергемптон), Вега (Гвадалахара)

Прогноз редакції: 2 місце.

ПОЛЬЩА (№26 у рейтингу FIFA)

Шлях команди на ЧС-2022

У кваліфікації Польща потрапила до доволі непростого секстету з Англією, Албанією, Угорщиною, Андоррою та Сан-Маріно, у якому зайняла лише другу сходинку, пропустивши вперед діючого фіналіста Євро-2020.

Команда виглядала набагато солідніше за конкурентів, проте деякі перемоги не можна назвати беззаперечними. Був і черговий пропущений гол від Сан-Маріно, словом, доволі неоднозначно. Прямо під час відбору важку травму отримав Роберт Левандовські, якого незрозуміло чому випустили у матчі проти Андорри, що потягнуло за собою проблеми Баварії та збірної, котра після втрати лідера не зуміла відібрати очки в Англії на Вемблі. Очки, що в підсумку й не дозволили "червоно-білим" всерйоз поборотися за першу сходинку.

Окрім того, поразка від Угорщини у заключному турі в Варшаві мала вагоме турнірне значення, бо команда не потрапила у посів, ледь не отримавши в стикових поєдинках італійців / португальців. Після початку повномасштабного вторгнення рф збірна Польщі на чолі із новим президентом PZPN Цезарі Кулешою категорично відмовилася грати проти агресора, прокрокувавши одразу до фіналу кваліфікації, де розібралася з втомленою Швецією, котра за декілька днів до того відіграли важкі овертайми проти збірної Чехії.

Таким чином, команда вийшла на мундіаль.

Підготовка до чемпіонату світу-2022

Збірна Польщі проведе товариський поєдинок проти Чилі 16 листопада, після чого відправиться до Катару.

Тренер: Чєслав Міхнєвіч

Міхнєвіча носили на руках після вдалого завершення мундіального відбору, коли його команда впевнено прибрала зі шляху збірну Швеції. На післяматчевій прес-конференції тренер з захопленням розповідав тактичні деталі цієї зустрічі, а також випромінював оптимізм.

Втім, з плином часу картина змінилася. У Лізі Націй поляки виступили не дуже вдало, втримавшись в елітному дивізіоні лише за рахунок наявності там відверто слабкого Вельсу.

Критика Чєслава все більше починає зростати. Проте є певні підозри, що коуч зуміє витримати тиск. Принаймні в варшавській Легії, в якій він працював до збірної, пресингу було не менше, а результат Міхнєвіч все одно дав та ще й який! Під його керівництвом столичний гранд вибив з єврокубків Буде/Глімт та Славію, а на груповому етапі Ліги Європи переграв Спартак та Лестер.

Звільнення з Легії було черговим невдалим рішенням боссів клубу (та це зовсім інша історія), а в "Кадрі" його позиції поки що тверді. Втім, в разі провалу на мундіалі доля Міхнєвіча буде незрозумілою.

Поки що, ця синергія може нарешті дозволити полякам вийти з групи на чемпіонаті світу вперше у цьому столітті. Тренерського досвіду багаторазовому чемпіону країни не займати.

Головна зірка та капітан: Роберт Левандовські (Барселона)

Заберіть Левандовські зі збірної і ви побачите її реальний рівень. Це правда. З Робертом на полі "Кадра" буде завжди вважатися темною конячкою любого турніру, бо це світова зірка та супербомбардир.

Команда Міхнєвіча дуже залежить від форми та настрою свого капітана. Враховуючи проблеми із форвардами (наприклад, втрату Якуба Швєрчока через американський допінговий скандал) травма нападника іспанської Барселони означає крах надіям на вихід з групи. Нинішня форма Леві додає оптимізму вболівальникам команди. До того ж на його рахунку 9 голів у відборі, більше, 12, забили лише Гаррі Кейн та Мемфіс Депай.

Молода надія: Нікола Залевські

Нещодавно Нікола Залевські потрапив у топ-20 претендентів на звання золотого хлопчика – Golden Boy, де опинився на доволі високому місці. Не дивуйтеся, бо гравець Роми дійсно заслужив численні компліменти.

Залевські є вихованцем римського клубу, що пройшов декілька молодіжних щаблів. В сезоні-2020/21, ще за каденції португальця Фонсеки, він дебютував за основну команду та навіть встиг відмітитися асистом на Борху Майораля проти Кротоне. Наступної кампанії, вже за Жозе Моуріньо, Нікола став відігравати все більшу й більшу роль у колективі.

"Особливий" не жалкує приємних слів на адресу поляка. Весною півзахисник завоював перший трофей та ще й одразу єврокубок, а його прогрес лише посилюється.

Нікола може закрити усю ліву бровку, а також зіграти ближче до центру поля. Такий універсал точно стане у пригоді Чєславу Міхнєвічу, бо Гжегож Криховяк здав, а Гуральські не поїде на мундіаль.

Окрім того, Залевські дійсно зробив себе сам та завжди мріяв стати професійним футболістом. В цьому йому активно допомагав його батько, який нещодавно пішов з життя, що стало важким ударом для футболіста. Головною мрією тата футболіста було побачити його у футболці збірної і в матчі відбору проти Сан-Маріно це бажання було здійснено. Трагічна історія, яка тим не менш додатково загартувала характер Ніколи.

З нетерпінням чекаємо на його виступи у Катарі.

Орієнтовний склад: Щенсни (Ювентус) – Кеш (Астон Вілла), Беднарек (Астон Вілла), Глік (Беневенто), Ківьор (Спеція), Залевські (Рома) – Журковскі (Фіорентина), Криховяк (б/к), Шиманські (Феєнорд) – Зелінські (Наполі), Левандовські (Барселона)

Прогноз редакції: 3 місце (поляки жартують, що на кожному крупному форумі їхня команда незмінно проходить подібний шлях – "матч-відкриття", "вирішальний матч" та "матч за честь та гідність". Цього разу є шанс розірвати коло, та чи вдасться зробити).

САУДІВСЬКА АРАВІЯ (№51 у рейтингу FIFA)

Шлях команди на ЧС-2022

Саудівська Аравія розпочала відбір на мундіаль з другого етапу змагань, вигравши групу з Узбекістаном, Палестиною, Сінгапуром та Єменом (+6=2-0). Далі була перемога у важкому секстеті з Японією, Австралією, Оманом, Китаєм та Вьєтнамом (+7=2-1).

Підготовка до чемпіонату світу-2022

В рамах підготовки до мундіалю команда зіграє проти Ісландії 6 листопада, Панами 10 листопада та Хорватії 16 листопада.

Тренер: Ерве Ренар (Франція)

Не став видатним футболістом, проте зарекомендував себе в якості тренера-кочівника. Після періоду у французькому Шербурі були, затискайте пальці, Гана, Замбія, Ангола, Сошо, Кот-д'Івуар, Лілль та Марокко.

З марокканцями, до речі, Ренар серйозно пошумів на минулому мундіалі, де симпатична команда до останнього боролася за вихід до плей-оф, відібрала очки в іспанців, проте їй відверто не повезло, а команда за його каденції взагалі вперше за 20 років відібралася на чемпіонат світу.

З досягнень в Ерве є перемоги у Кубку Африки з Замбією (сенсація, перша і єдина перемога) та Кот-д'Івуаром.

Словом, колоритний наставник із різноманітним портфоліо.

Головна зірка: Салман Аль-Фарадж

Аль-Фарадж – легенда Аль-Хіляля, з яким виграв порцію національних титулів, а також провів 300 поєдинків за рідний клуб, в якому він незмінно виступає з сезону-2009/10.

Капітан: Салман Аль-Фарадж

У збірній він є капітаном та відіграв 56 поєдинків за рідну команду, приймав участь на ЧС-2018.

Молода надія: Айман Яхья (Аль-Наср)

Взяли сюди правого вінгера саудитів, що нещодавно лише дебютував за збірну, бо йому лише двадцять один, проте можна додати сюди й деяких інших гравців.

Наприклад, центрфорварда Абдуллаха Аль-Хамдана, який зробив 4+1 й дебютував саме за Ерве Ренара.

Молоді саудити не часті гості у Європі чи поза багатою країною, отже вибір доволі невеликий.

Ось ви знаєте багато відомих гравців з Аравії в історії футболу?

Орієнтовний склад: Аль-Оваїс (Аль-Хіляль) – Аль-Бреїк (Аль-Хіляль), Тамбакті (Аль-Шабаб), Маду (Аль-Наср), Аль-Шахрані (Аль-Хіляль) – Канно (Аль-Хіляль), Аль-Наджі (Аль-Наср) – Бадхір (Аль-Шабаб), Аль-Фарадж (Аль-Хіляль), Аль-Давсарі (Аль-Хіляль) – Аль-Бураікан (Аль-Фатех)

Прогноз редакції: 4 місце.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ГРУПИ С

Тур 1

22 листопада

12:00 Аргентина – Саудівська Аравія

18:00 Мексика – Польща

Тур 2

26 листопада

15:00 Польща – Саудівська Аравія

21:00 Аргентина – Мексика

Тур 3

30 листопада

21:00 Саудівська Аравія – Мексика

21:00 Польща – Аргентина

ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ

Аргентина виглядає очевидним фаворитом групи. Це далеко не та нестабільна команда, що провалювалася на ЧС-2018, за чотири роки під керівництвом Ліонеля Скалоні вона стала більш монолитную у захисті, а прямо зараз ще й перебуває у гарній формі та може встановити новий світовий рекорд. До того ж в аргентинців чудові стосунки із мексиканцями та поляками на крупних форумах. Саудівській Аравії вони також жодного разу не програвали. Враховуючи нестабільність та систематичні провали поляків на турнірах — Мексика виглядає вагомим претендентом на другу сходинку у таблиці.

Лідери Польщі помітно постарішали з часів Євро-2016, а нове покоління поки що не можна назвати досвідченим у матчах такого рівня, хоча дуже хотілося би побачити наших географічних та ментальних сусідів у плей-оф. Єдиною перевагою аравійців можна назвати хіба що посушливий клімат, до якого вони звикли, а також вміння боляче вкусити опонента в разі якоїсь недооцінки.