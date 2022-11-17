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Унікальний випадок у світовому футболі.

У середу, 16 листопада, збірна Італії у товариському матчі обіграла Албанію — 3:1. Дублем у складі "Скуадри Адзурри" відзначився Вінченцо Гріфо, також з передачі вінгера Фрайбурга забив Джованні Ді Лоренцо.

Втім, головна цікавинка гри сталася під її завершення. Замість хавбека ПСЖ Марко Вератті на полі з'явився атакувальний гравець Прімавери (молодіжної команди) Удінезе Сімоне Пафунді. Дата народження футболіста — 14 березня 2006 року. У вікі 16 років, 8 місяців і 3 дні Пафунді він став наймолодшим гравцем, який коли-небудь виступав за італійську збірну.

За кілька хвилин після появи на газоні стадіону у Тирані Пафунді навіть міг відзначитися голом. Втім, його удар головою виявився неточним.

Цей матч став для Сімоне другим у дорослому футболі. У складі основної команди Удінезе він дебютував 22 травня цього року у матчі останнього туру Серії А проти Салернітани. Тоді "фріульці" здобули розгромну перемогу 4:0.