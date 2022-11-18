Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу 17 листопада 2022, 21:45.
Ірландія – Норвегія, twitter.com/NFF_info
18 листопада 2022, 07:16
Збірна Норвегії у товариському матчі здобула перемогу над національною командою Ірландії з рахунком 2:1.
Перемогу норвежцям принесли забиті м'ячі у виконанні Естігора та Омойжуанфо, а в ірландців єдиний м'яч забив Браун.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ірландія — Норвегія:
Ірландія – Норвегія 1:2
Голи: Браун, 69 – Естігор, 41, Омойжуанфо, 85.