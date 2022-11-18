Збірна Норвегії у товариському матчі здобула перемогу над національною командою Ірландії з рахунком 2:1.

Перемогу норвежцям принесли забиті м'ячі у виконанні Естігора та Омойжуанфо, а в ірландців єдиний м'яч забив Браун.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ірландія — Норвегія:

Ірландія – Норвегія 1:2
Голи: Браун, 69 – Естігор, 41, Омойжуанфо, 85.