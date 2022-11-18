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Мова про Жерсона та угорців.

У четвер, 17 листопада, відбувся товариський матч між збірними Люксембургу та Угорщини. Зазначимо, що обидві команди не братимуть участі у Мундіалі, проте вирішили з користю провести міжнародну паузу.

На початку зустрічі гравець Динамо Жерсон Родрігес вдало зіграв на перехопленні і змусив голкіпера збірної союзників Денеша Дібуша вчинити на собі фол. Скандальний 27-річний вінгер, який перебуває в оренді в аравійській Аль-Вахді, сам реалізував вирок арбітра.

По перерві угорці змогли не тільки зрівняти рахунок, але й вийти вперед. Та до справи знову взявся Жерсон, який точно асистував 20-річному форварду Майнца Алессіо Курчі, який у дебютному матчі за збірну Люксембурга відзначився першим голом. Підсумковий рахунок зустрічі — 2:2.

Зазначимо, що контракт Родрігеса з київським грандом діє до кінця червня 2024 року. По завершенні оренди у Саудівській Аравії, тобто влітку 2023 року, він має повернутися до столиці України.

Люксембург – Угорщина – 2:2

Голи: Жерсон Родрігес, 7, пен, Курчі, 77 – Салай, 25, Немет, 67.