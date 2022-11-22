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Захід відбудеться у неділю, 27 листопада.

Війна в Україні досі триває і наш обов’язок – допомагати військовим, які щохвилини чинять спротив кривавому загарбнику. Благодійні футбольні матчі стали вже гарною традицією та дієвим способом для збору коштів на потреби ЗСУ.

27 листопада о 12:00 на ужгородському стадіоні Авангард (вул. Івана Франка, 1) відбудеться всеукраїнський благодійний матч за участі легенд нашого футболу та зірок шоубізнесу за підтримки Закарпатської обласної військової адміністрації, Ужгородської міської ради, футбольного клубу Минай та Української Асоціації Футболу. Організатором події виступає благодійна організація "Ліга Життя".

Головна мета заходу – збір коштів з продажу квитків та донатів під час матчу та його трансляції на потреби Збройних сил України. Офіційні транслятори матчу – телеканал УНІАН та Football Hab.

Гостями та учасниками події стануть:

Відомі спортсмени та співаки:

Василь Вірастюк, Сергій Конюшок, Станіслав Медведенко, Tricky Nicki, POLINA DASHKOVA, КилимМен з гурту KALUSH та інші);

Легендарні футболісти України:

Владислав Ващук, Андрій Воронін, Юрій Максимов, Едмар де Ласерда, Євген Селезньов, Олександр Романчук, Василь Сачко, Тарас Михалик, Володимир Єзерський, Олег Шелаєв та інші;

Відомі гумористи та телеведучі:

Євген Кошовий, Степан Казанін, Ігор Циганик, Володимир Шумко, Катерина Нікітіна, Костянтин Трембовецький, Марк Куцевалов, Ірина Гатун – "Квартал 95", Дмитро Сидоров, Сергій Лиховида;

Популярні українські блогери:

Віталій Гордієнко, Nick Golev, Антон Скуратов.

Протягом всього матчу в межах стадіону "Авангард" проходитиме благодійний ярмарок. Гості зможуть спробувати смачний куліш, зігріваючий глінтвейн, чудові місцеві вина, сири та ковбаси, а також багато інших смаколиків. Весь прибуток ярмарку також піде на потреби українських військових.

Чекаємо всіх! Вболівай за своїх, допомогай НАШИМ!