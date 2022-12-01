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До вашої уваги нове відео Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У новому випуску "Будемо Розбиратися" ми розповімо про фінальний 3 тур у квартетах С та D. Австралія вистраждала перемогу над Данією, а Туніс здобув історичну звитягу над Францією, яка однак залишиться для "орлів Карфагену" лише своєрідним втішним призом. Польща без шансів програла Аргентині, але все ж вийшла до плей-офф. Перемоги над Саудівською Аравією виявилось недостатньо для Мексики, яка поступилася 2 місцем Левандовському та компанії за рахунок другорядних показників.

37-й випуск "Будемо розбиратися" до вашої уваги: