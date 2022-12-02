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Позавчора легенда футболу опинився в лікарні.

Легендарний бразильський ексфутболіст Пеле повідомив, що його госпіталізація має щомісячний характер. Крім того, він подякував усім, хто його підтримує.

"Друзі, я перебуваю в лікарні зі щомісячним візитом. Завжди приємно отримувати такі позитивні послання, як це. Дякую Катару за цю честь і всім, хто посилає мені добру енергію", — написав Пеле в Інстаграмі.

Зазначимо, що у вересні минулого року у Пеле діагностували пухлину товської кишки, через що він був госпіталізований у квітні цього року. Крім цього, були й інші серйозні захворювання, які призводили до госпіталізації.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе повторив легендарне досягнення Пеле.