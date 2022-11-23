ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Француз забив на двох чемпіонатах світу в віці до 24 років.

22 листопада збірна Франції здолала Австралію в першому турі чемпіонату світу з рахунком 4:1. Дублем відзначився Жиру, ще по голу на свій рахунок записали Рабьо і Мбаппе.

Для Кілліана цей м'яч став історичним. Річ у тому, що 23-річний француз став лише четвертим гравцем в історії чемпіонатів світу, кому вдалося забити на двох різних Мундіалях до 24 років. До нього це робили лише Майкл Оуен, Тостао та Пеле.

Крім того, Мбаппе увійшов до десятки найкращих бомбардирів в історії збірної Франції.

Нагадаємо, що раніше головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам прокоментував травму захисника Лукаса Ернандеса.